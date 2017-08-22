ФОТО: Полиция разыскивает двух злоумышленников

Йыхвиское отделение полиции просит помощи в поисках 29-летней Ольги и 34-летнего Аллара.

Признанная виновной в наркопреступлении Ольга уклоняется от исполнения приговора суда. Аллара обвиняют в дорожном преступлении.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенных на фотографиях лиц, просят сообщить об этом по инфотелефону 612 3000, по телефону 337 2384 или по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee.