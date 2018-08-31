31.08.2018, 16:46

ФОТО: Полиция просит помощи в выяснении местонахождения виновных в наркопреступлениях

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rus.delfi.ee
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Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetud Denisi ja Igori asukohtade väljaselgitamisel
Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetud Denisi ja Igori asukohtade väljaselgitamiselFoto: PPA

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Игоря 1985 года рождения, а также Дениса 1995 года рождения.

Признанные виновными в наркопреступлениях мужчины не выполняют требования контроля, которые являются условием назначенного им наказания.

Полиция просит всех, кто видел мужчин или у кого есть информация об их местонахождении, сообщить об этом по инфотелефону полиции 612 3000 или по номеру 112.

Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetute asukohtade väljaselgitamisel Foto: PPA


Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetute asukohtade väljaselgitamisel Foto: PPA
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