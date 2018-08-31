ФОТО: Полиция просит помощи в выяснении местонахождения виновных в наркопреступлениях

Признанные виновными в наркопреступлениях мужчины не выполняют требования контроля, которые являются условием назначенного им наказания.

Полиция просит всех, кто видел мужчин или у кого есть информация об их местонахождении, сообщить об этом по инфотелефону полиции 612 3000 или по номеру 112.

Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetute asukohtade väljaselgitamisel Foto: PPA



