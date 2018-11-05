ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

Рост мужчины составлял примерно 170 см, ему могло быть 50-60 лет, у него были седые волосы и седые брови, он был среднего телосложения. На нем была синяя зимняя куртка, синяя ветровка, пестрый флис, синий свитер, синяя рубашка, брюки камуфляжной расцветки и черная обувь. При нем был зеленый рюкзак и тележка.



Есть основание полагать, что мужчина был связан с Пюсси или Кохтла-Ярве. Полицейские пообщались на данный момент с несколькими учреждениями, но установить личность мужчины пока не удалось.

Полиция просит всех, у кого есть информация о личности неизвестного мужчины, позвонить по номеру 337 2384, 612 3000 или написать на taavi.unuks@politsei.ee.