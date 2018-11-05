05.11.2018, 16:56

ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

 (5)
rus.delfi.ee
EST 9
ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины
Foto: Ida prefektuur

Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.

Рост мужчины составлял примерно 170 см, ему могло быть 50-60 лет, у него были седые волосы и седые брови, он был среднего телосложения. На нем была синяя зимняя куртка, синяя ветровка, пестрый флис, синий свитер, синяя рубашка, брюки камуфляжной расцветки и черная обувь. При нем был зеленый рюкзак и тележка.

Есть основание полагать, что мужчина был связан с Пюсси или Кохтла-Ярве. Полицейские пообщались на данный момент с несколькими учреждениями, но установить личность мужчины пока не удалось.

Полиция просит всех, у кого есть информация о личности неизвестного мужчины, позвонить по номеру 337 2384, 612 3000 или написать на taavi.unuks@politsei.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

05.11.2018
Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы.
Подробнее


Незрячий музыкант Эдуард Нехаев: популярность – всего лишь суета, ее ни к чему не пришьешь

05.11.2018
Таллинн — город музыкальный, артисты — от мировых звезд хард-рока до самых известных исполнителей русского шансона — гастролируют у нас регулярно и с явным удовольствием. Свои, эстонские музыканты тоже не могут пожаловаться на невостребованность. Словом, жителей столицы вряд ли возможно чем-то удивить. Однако случилось.
Подробнее


Эксклюзив! ФОТО и ВИДЕО DELFI: Линда — о Таллинне, творчестве и своем очень обычном райдере

05.11.2018
4 ноября в Таллинне состоялся концерт певицы Линды, знакомой слушателю по таким хитам, как "Ворона", "Мало огня" и так далее. Бублик пообщался с певицей после концерта и поговорил как о творчестве, так и о чем-то более личном.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €

ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

05.11.2018
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.
Подробнее

ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

05.11.2018
Не успел еще утихнуть скандал с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за слова о том, что на прожиточный минимум можно прожить на кефире и "макарошках", как произошел новый резонансный инцидент с заявлениями еще одной чиновницы.
Подробнее

Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

05.11.2018
Занявшая в апреле ост председателя Партии реформ Кая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО: Одежда сверкает, цены кусаются. В Таллинне представили коллекцию Moschino x H&M

05.11.2018
Уже в четверг, 8 ноября, в H&M поступит в продажу новая коллаборация с дизайнером Джереми Скоттом и брендом Moschino. На прошлой неделе прошла презентация коллекции, которая сверкала золотом и удивляла аксессуарами необычной формы.
Подробнее

Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

05.11.2018
В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы.
Подробнее