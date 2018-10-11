ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, которые подозреваются в краже

Мужчины разговаривали с сотрудником предприятия на русском языке с акцентом, который может быть болгарским или румынским акцентом.

Один из мужчин 40-50 лет, у него темные волосы, его рост примерно 165 см. На нем была темная куртка, темная кепка, темные брюки и темные кроссовки с белыми полосками, у него при себе была небольшая сумка.

Другой мужчина в возрасте примерно 30 лет, его рост приблизительно 180 см. На нем была темная стеганая короткая куртка, голубые джинсы, темные кроссовки.

Всех, у кого есть информация об этих мужчинах и их местонахождении, а также всех, у кого есть к этим мужчинам претензии, просим связаться с Нарвским отделением полиции по номерам 53025532 или 3576148, либо написать на э-почту vitali.kondratjev@politsei.ee.