ФОТО: Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в совершении кражи

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры разыскивают 37-летнего Станислава, которого подозревают в проникновении ночью 9 января путем взлома в ломбард на Ляэнемере теэ и совершении кражи ювелирных изделий.

9 января около 6 часов утра полиция получила сообщение, что из находящегося в Ласнамяэ ломбарда были украдены золотые и серебряные украшения. Собранные на данный момент улики дают основание полагать, что к краже может быть причастен изображенный на фото мужчина.

Рост мужчины — 195 см, на запястье правой руки есть порез, который может быть скрыт повязкой, на левой руке имеется татуировка.

Всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека либо другая информация о нем, полиция просит связаться с полицией по номеру 112 или 5302 2492.





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