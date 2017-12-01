01.12.2017, 18:35

ФОТО: Полиция просит помощи в розыске 60-летнего Казимира

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rus.delfi.ee
EST
Kazimir
KazimirFoto: PPA

Полиция просит помощи в розыске 60-летнего Казимира, который сегодня около 10:00 ушел из дома по уходу в Козе и до сих пор не вернулся.

У мужчины не было с собой телефона и документов.

На нем была черная куртка, темные брюки и темная шапка. Его рост — 170 см, среднего телосложения, у него темные волосы.

Всех, кто видел Казимира или располагает информацией о его местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.

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