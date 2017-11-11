ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех мальчиков

Полиция разыскивает трех мальчиков: 12-летнего Данила, 9-летнего Энрика и 13-летнего Карла Роберта.

Данил ушел из детского дома в Таллинне вечером 9 ноября и не вернулся. В чем он был одет, неизвестно.

12-aastane Danil PPA

Энрик ушел из своего дома на Вильде теэ в Мустамяэ вчера. Рост мальчика 150 см, телосложение худощавое. Одет он был в голубые джинсы, черные ботинки, темно-серую куртку и черную шапку с белой надписью.

9-aastane Enrik PPA

Карл Роберт живет на улице Пухке в центре Таллинна, но последний раз его видели вчера в районе Ярвеотса теэ, 2. С родными он последний раз выходил на связь 7 ноября. Мальчик был одет в черную парку, черную шапку, черные джинсы и синие сапоги с белой подошвой. С собой имел рюкзак Converse цвета хаки. Может находиться в компании подруги такого же возраста.

13-aastane Carl-Robert PPA

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно изображенных на фото мальчиков, сообщить об этом по номеру 112.