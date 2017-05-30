ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех человек

Полиция просит помощи в поиске трех человек, два из которых не явились на судебные заседания и один уклоняется от отбывания наказания.

Служба по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью просит помощи в поиске не явившихся на судебные заседания Дмитрия 1985 года рождения и Екатерины 1987 года рождения.

Кристина 1992 года рождения уклоняется от отбывания назначенного за наркопреступление наказания и не ходила к криминальному попечителю.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях людей или у кого есть информация об их местонахождении, сообщить об этом по инфотелефону 612 3000 или по номеру 112.