30.05.2017, 18:05

ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех человек

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rus.delfi.ee
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Politsei palub abi kolme inimese leidmisel
Galerii: 3 pilti
Politsei palub abi kolme inimese leidmisel Foto: PPA

Полиция просит помощи в поиске трех человек, два из которых не явились на судебные заседания и один уклоняется от отбывания наказания.

Служба по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью просит помощи в поиске не явившихся на судебные заседания Дмитрия 1985 года рождения и Екатерины 1987 года рождения.

Кристина 1992 года рождения уклоняется от отбывания назначенного за наркопреступление наказания и не ходила к криминальному попечителю.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях людей или у кого есть информация об их местонахождении, сообщить об этом по инфотелефону 612 3000 или по номеру 112.

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