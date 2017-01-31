ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех алководителей

35-летний Маргус признан виновным в вождении моторно-транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уклоняется от исполнения приговора суда. Он может находиться как в Таллинне, так и в Тартумаа.

64-летний Николай также признан виновным в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и также уклоняется от исполнения приговора суда. Мужчина, скорее всего, находится в Таллинне.

25-летний Урмет признан виновным в вождении моторно-транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и уклоняется от исполнения приговора суда. Он может находиться в Таллинне.

В отношении всех троих выдано постановление об аресте.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на снимках мужчин или знает что-либо об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам 612 3000 или 112.