ФОТО: Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Урселя, пропавшего в Кохтла-Явре 28 декабря прошлого года.

Мужчина ушел из медицинского учреждения в районе Ахтме в Кохтла-Ярве и не вернулся. Дома он также не появлялся.

Рост мужчины 175 см, телосложение худощавое, волосы длинные, темно-каштановые, на момент исчезновения была небольшая борода. Одет он был в темные брюки и темную шубу. С собой имел портфель с документами и темную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно пропавшего, сообщить об этом по номеру 337 2384 или 112.