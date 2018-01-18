18.01.2018, 15:22

ФОТО: Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Ursel
UrselFoto: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Урселя, пропавшего в Кохтла-Явре 28 декабря прошлого года.

Мужчина ушел из медицинского учреждения в районе Ахтме в Кохтла-Ярве и не вернулся. Дома он также не появлялся.

Рост мужчины 175 см, телосложение худощавое, волосы длинные, темно-каштановые, на момент исчезновения была небольшая борода. Одет он был в темные брюки и темную шубу. С собой имел портфель с документами и темную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно пропавшего, сообщить об этом по номеру 337 2384 или 112.

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