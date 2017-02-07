ФОТО: Полиция просит помощи в поиске признанной виновной в наркопреступлении Анастасии

Криминальная служба Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения изображенной на фото Анастасии 1981 года рождения.

Женщина признана виновной в совершении связанного с незаконным оборотом наркотиков преступления и уклоняется от исполнения назначенного ей наказания. Находившаяся под электронным наблюдением Анастасия самовольно покинула место жительства и до сих пор не вернулась.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на снимке женщину или кто располагает какой-либо информацией относительно ее местонахождения, сообщить об этом по номеру 612 3000 или 112.