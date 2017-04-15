ФОТО: Полиция просит помощи в поиске мужчины

В субботу между 5:30 и 6 утра 53-летний Мадис ушел с хутора своих знакомых в деревне Сели в волости Раэ в Харьюмаа и не вернулся.

Сам мужчина живет в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа. Уходя, он не взял с собой мобильный телефон. Дома он не появлялся. Приметы Мадиса: рост 170 см, одет в желтую футболку, темную куртку с капюшоном, темные брюки, черные сапоги на шнуровке, зеленую кепку. Сам он лысый, среднего телосложения, на правой руке отсутствуют пальцы.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно местонахождения Мадиса, сообщить об этом по телефонам 112 или 612 3000.