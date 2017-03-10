10.03.2017, 16:45

ФОТО: Полиция просит помощи в поиске автомобиля, скрывшегося с места ДТП

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске автомобиля, скрывшегося с места ДТП
PPA

В прошлую пятницу, 3 марта, чуть позже 11 часов в Таллинне, у дома по адресу Тёэстузе, 47а, произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия.

По первоначальным данным, автомобиль с типом кузова универсал светлого цвета с прицепом серого цвета без покрытия наехал на три припаркованных автомобиля и уехал с места происшествия. К счастью, в этом ДТП люди не пострадали.

"Водитель, ставший причиной этого ДТП, может сам обратиться в полицию. Хотя уезд с места происшествия очень безответственный поступок, водитель исправить эту ошибку", — сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. "Радует, что среди нас много людей, которые хотят помочь полиции. Не так давно мы разыскивали водителя, ставшего причиной ДТП в Ласнамяэ и уехавшего с места происшествия. С помощью внимательных людей мы установили личность водителя".

Кулламяэ добавил, что в том случае в также не было пострадавших и если бы водитель не скрылся с места происшествия, то все, вероятно, ограничилось бы общением со страховой компанией.

"Водитель, личность которого была установлена при помощи очевидцев, получил в итоге в качестве наказания крупный денежный штраф и временное лишение водительских прав ", — сказал Кулламяэ. "В случае ДТП в первую очередь следует убедиться, что нет пострадавших, и при необходимости сразу же позвонить на номер 112 для оказания помощи. Безопасное движение начинается с нас самих и нашего отношения к другим участникам дорожного движения. Никогда не поздно пересмотреть свою модель поведение на дороге и быть внимательнее и заботливее".

Всех, кто был свидетелем ДТП на улице Тёэстузе, имеет какую-либо информацию о возможном виновнике ДТП или имеет запись видеорегистратора, просим связаться с полицией по телефону 612 3000 или 612 5630 либо написать pohja.lmt@politsei.ee или regina.siimert@politsei.ee.

PPA
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