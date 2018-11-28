ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 78-летнего Виталия
Полиция ищет 78-летнего Виталия, который в пятницу утром покинул свой дом в Хаапсалу и до сих пор не вернулся.
Полиция ищет 78-летнего Виталия, который в пятницу утром покинул свой дом в Хаапсалу и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 175 см и седая борода. На нем была надета темная одежда поношенного вида.
Виталий может передвигаться на велосипеде зеленого цвета, в том числе и по лесным дорогам. У мужчины нет с собой мобильного телефона и он говорит по-русски.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112 или 5019855.
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