28.11.2018, 18:00

ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 78-летнего Виталия


rus.delfi.ee
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Teadmata kadunud Vitaly
Teadmata kadunud VitalyFoto: PPA

Полиция ищет 78-летнего Виталия, который в пятницу утром покинул свой дом в Хаапсалу и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см и седая борода. На нем была надета темная одежда поношенного вида.

Виталий может передвигаться на велосипеде зеленого цвета, в том числе и по лесным дорогам. У мужчины нет с собой мобильного телефона и он говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112 или 5019855.

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