ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 78-летнего Виталия

Приметы: рост 175 см и седая борода. На нем была надета темная одежда поношенного вида.

Виталий может передвигаться на велосипеде зеленого цвета, в том числе и по лесным дорогам. У мужчины нет с собой мобильного телефона и он говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112 или 5019855.