ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 44-летнего Владимира из Пярну

Последний раз Владимира видели 17 мая на Пярнуском Валликяэре в 22:00. Близкие общались с ним по телефону в тот день в 20:30. После этого мужчину больше никто не видел, с ним не удалось связаться.

Полицейский прочесали Валликяэр и реку Пярну. Вблизи была найдена его сумка с личными вещами, документами и выключенным мобильным телефоном.

Приметы: рост 190 см, спортивное телосложение, карие глаза, темные короткие волосы. В день пропажи на нем была оранжевая футболка, шорты и красные мокасины.

Полиция просит всех, кто видел Владимира или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.