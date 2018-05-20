20.05.2018, 17:15

ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 44-летнего Владимира из Пярну


rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 44-летнего Владимира из Пярну
Politsei foto

Последний раз Владимира видели 17 мая на Пярнуском Валликяэре в 22:00. Близкие общались с ним по телефону в тот день в 20:30. После этого мужчину больше никто не видел, с ним не удалось связаться.

Полицейский прочесали Валликяэр и реку Пярну. Вблизи была найдена его сумка с личными вещами, документами и выключенным мобильным телефоном.

Приметы: рост 190 см, спортивное телосложение, карие глаза, темные короткие волосы. В день пропажи на нем была оранжевая футболка, шорты и красные мокасины.

Полиция просит всех, кто видел Владимира или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

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