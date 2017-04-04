ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 17-летнего Ярмо

Полиция просит помощи в поиске 17-летнего Ярмо, которого последний раз видели вчера утром в Пярну, и который может находиться в Пайде.

Подросток ушел из школы в Пярну в 11:00 и так и не вернулся домой, на следующее утро он в школу тоже не пришел. Последний контакт с ним был вчера во второй половине дня.

Полиция выяснила, что вчера около 18:00 Ярмо был в Пайде. После этого его телефон был выключен.

Приметы: рост 170 см, темные волосы и худощавое телосложение. На нем были надеты темно-зеленая парка с капюшоном, синие джинсы и красные тенниски, а с собой была черная сумка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 53811474 или 112.