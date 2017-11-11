ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 13-летнего мальчика

Полиция разыскивает 13-летнего Карла Роберта.

Карл Роберт живет на улице Пухке в центре Таллинна, но последний раз его видели вчера в районе Ярвеотса теэ, 2. С родными он последний раз выходил на связь 7 ноября. Мальчик был одет в черную парку, черную шапку, черные джинсы и синие сапоги с белой подошвой. С собой имел рюкзак Converse цвета хаки. Может находиться в компании подруги такого же возраста.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно изображеного на фото мальчика, сообщить об этом по номеру 112.

Также полиция разыскивала 9-летнего Энрика, но вскоре поступило сообщение, что он найден и с ним все в порядке, и 12-летнего Данила, который также вернулся в приют.