ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 10-летнего Андрея

Полиция просит помощи в поиске 10-летнего Андрея, который ушел из детского дома и до сих пор не вернулся. Мальчика видели последний раз вчера в районе магазина Selver в Районе Таллинна Пирита.

Андрей может находиться у торговых центров, с мальчиком может быть мать, у которой отсутствует право на опеку.

Мальчик выглядит младше своих лет. Его рост 130 см, у него короткие волосы, Андрей может носит очки. Когда он ушел из детского дома, на нем были черные брюки, синяя спортивная кофта и зеленая куртка.

Сейчас поисками Андрея активно занимаются полицейские, но мы также просим всех людей, кто видел Андрея или имеет информацию о его местонахождении, позвонить в полицию по номеру 112 лили 612 4836.