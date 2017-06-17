ФОТО: Полиция просит помощи в поисках отца с маленьким сыном

Полицейские со вчерашнего вечера ищут проживающих в Харьюмаа в поселке Вайда 29-летнего Арго и его четырехлетнего сына Тимму.

Близкий человек Арго сообщил вчера поздно вечером в Центр тревоги, что Арго и его сын ушли из квартиры в поселке Вайда на улице Пийбелехе. Ни спутница жизни Арго, ни полицейские не смогли связаться с мужчиной, и его телефон выключен.

Арго лысый, у него широкие брови, он худощавого телосложения, его рост — примерно 180 см. У четырехлетнего Тимму темные волосы пару сантиметров длиной.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Арго и Тимму, связаться по номеру 112.