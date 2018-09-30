30.09.2018, 20:33

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Анатолия

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Анатолия
PPA

Полиция просит помощи в поиске 88-летнего Анатолия, который вчера ушел из своего дома в деревне Валгесоо в Пыльвамаа в лес и пропал.

Поиски мужчины результата не дали и будут продолжены завтра.

Вчера около 18 часов Анатолий сам позвонил в центр тревоги и сообщил, что заблудился. На поиски были брошены все силы, но тщетно. К вечеру сегодняшнего дня мобильный телефон Анатолия разрядился.

Полиция просит всех, кто увидит изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 112. Данных о том, в чем был одет Анатолий, у полиции нет, но он носит длинную седую бороду.

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