ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Анатолия

Поиски мужчины результата не дали и будут продолжены завтра.

Вчера около 18 часов Анатолий сам позвонил в центр тревоги и сообщил, что заблудился. На поиски были брошены все силы, но тщетно. К вечеру сегодняшнего дня мобильный телефон Анатолия разрядился.

Полиция просит всех, кто увидит изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 112. Данных о том, в чем был одет Анатолий, у полиции нет, но он носит длинную седую бороду.