ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Владимира

Полиция Раквере просит помощи в поисках 80-летнего Владимира, который в среду вечером ушел из дома призрения в Кунда и так и не вернулся.

владимир ушел из дома призрения между 17 и 18 часами в неизвестном направлении. Так как мужчина может неадекватно воспринимать окружение и должен принимать лекарства, которое он с собой не взял, сотрудники дома призрения тут же обратились в полицию.

Полиция проверила ближайший участок леса и территорию вокруг Кунда, но безрезультатно. Сегодня поиски продолжаются с привлечением добровольцев.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение и короткие седые волосы. На нем были надеты серая футболка, черные спортивные штаны и белые домашние тапочки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.