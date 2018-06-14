14.06.2018, 15:12

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Владимира

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Владимира
PPA

Полиция Раквере просит помощи в поисках 80-летнего Владимира, который в среду вечером ушел из дома призрения в Кунда и так и не вернулся.

владимир ушел из дома призрения между 17 и 18 часами в неизвестном направлении. Так как мужчина может неадекватно воспринимать окружение и должен принимать лекарства, которое он с собой не взял, сотрудники дома призрения тут же обратились в полицию.

Полиция проверила ближайший участок леса и территорию вокруг Кунда, но безрезультатно. Сегодня поиски продолжаются с привлечением добровольцев.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение и короткие седые волосы. На нем были надеты серая футболка, черные спортивные штаны и белые домашние тапочки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Россия - Саудовская Аравия

14.06.2018
В матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России принимает в Москве на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию (начало в 18:00). Текстовая онлайн-трансляция этого поединка пройдет на портале Delfi.
Подробнее

Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

14.06.2018
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу.
Подробнее


ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

14.06.2018
В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В России решили повысить пенсионный возраст. Кому это нужно и кто пострадает

14.06.2018
Спустя более 10 лет обсуждений правительство решилось на повышение пенсионного возраста. Премьер Дмитрий Медведев обнародовал на заседании правительства параметры повышения. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Кто выиграет и кто проиграет от этого решения?
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €

Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018

14.06.2018
Постоянный комитет ежегодно проводимого в Вильнюсе Форума свободной России в соответствующем заявлении призывает лидеров стран Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу, не участвовать в мероприятии и не поддерживать его в какой-либо форме, пишет латвийский Delfi.
Подробнее




Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил

14.06.2018
В Нарвском доме Вируского суда закончилось рассмотрение дела директора нарвского детского сада ”Punamütsike” Татьяны Корелиной, которую обвиняли в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Директор была признана виновной, но не она сама, ни ее защитник с вердиктом суда не согласны и будут добиваться оправдания в суде второй инстации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ