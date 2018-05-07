07.05.2018, 09:26

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 77-летней женщины

 (1)
дополнено в 10:44
rus.delfi.ee
EST 7
ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 77-летней женщины
PPA

Полиция просит помощи в поисках 77-летней Антонины, которая живет в Кейла на ул. Васара. Женщина пропала в воскресенье, примерно в 16 часов парке Кейла-Йоа.

Женщина говорит по-русски и по-украински, она живет в Эстонии около года. У нее проблемы с памятью и поэтому ей может быть сложно понять, где она находится.

Полицейские и члены Кайтселийт искали женщину в Кейла и Кейла-Йоа, был задействован вертолет, служебная собака, опрошены местные жители, информация передана продавцам местных магазинов, но пока поиски не принесли результата.

Ночью сотрудники полиции и Кайтселийт провели масштабные поиски на местности, проверив территорию от усадьбы Кейла-Йоа до берега моря. В поисках участвовало 150 человек.

Сообщений о том, что Антонина могла бы попасть в больницу, не поступало. Мобильного телефона у женщины при себе не было.

Сегодня поиски Антонины будут продолжены.

Рост Антонины 150-160 см, она полного телосложения. На ней темная стеганая куртка, серые брюки, черные сапоги. На голове или вокруг шеи может быть повязан зеленый платок. У нее короткие каштановые волосы и серо-голубые глаза.

Всех, кто видел изображенную на фото женщину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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