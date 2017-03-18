ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 67-летнего жителя Маарду

Полиция разыскивает 67-летнего Паули Антти, который в начале марта ушел из своей квартиры в Маарду на улице Оруметса и до сих пор не вернулся.

Паули не выходит на связь с 6 марта. Сообщение о пропаже мужчины поступило 10 марта. Мужчина взял с собой только водительские права, другие документы и мобильный телефон остались дома.

У Паули Антти могут быть проблемы со здоровьем и памятью. Полицейские проверили больниц, побывали на даче и в других местах, где мужчина мог находиться, но поиски результатов не принесли. Были опрошены люди, проживающие рядом с Паули Антти, но новой информации это не дало.

Мyжчина прожил в Эстонии более 12 лет, а его близкие живут в Финляндии. Паули Антти владеет как эстонским, так и финским языками.

Рост мужчины — около 170 см. У полиции нет точной информации, во что был одет Паули на момент исчезновения, но на нем могли быть серые спортивные брюки. Поскольку у мужчины больные ноги, он не может быстро ходить и при ходьбе наклоняет торс вперед.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Паули Антти, просят позвонить по телефонам 112, 612 3000 или 612 5311.