22.09.2018, 12:00

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 29-летней Мерье

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 29-летней Мерье
PPA

Идаская префектура просит помощи в поисках 29-летней Мерье, которая пропала в волости Тапа. В последний раз ее видели утром 20 сентября, после этого домой она не возвращалась.

Полицейские пообщались с близкими Мерье, они не могут связаться с женщиной и не знают, где она может находиться. Так как раньше женщина не уходила из дома, не сообщив об этом, близкие очень обеспокоены.

Мерье уехала из деревни Йоотме утром четверга на автомобиле BMW серебристого цвета с регистрационным номером 681 BJN. Женщина должна была в этот день отправиться в Пайде, но, по имеющейся у полиции информации, в Пайде она не приехала.

Рост Мерье — 180 см, она стройного телосложения. У нее длинные каштановые волосы и серые глаза. К сожалению, нет информации о том, во что Мерье одета.

Всех, кто видел или знает, где она может находиться, полиция просит об этом незамедлительно сообщить Ракверескому отделению полиции по номеру 5139 088 или на короткий номер тревоги 112.

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