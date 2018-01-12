12.01.2018, 18:10

ФОТО: Полиция просит помощи очевидцев ДТП в центре Таллинна


rus.delfi.ee
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Avarii Tallinnas
Avarii TallinnasFoto: PPA

Полиция просит помощи свидетелей ДТП, произошедшего в четверг в 5:22 в центре Таллинна на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси.

По предварительной информации, столкнулись автобус Scania и автомобиль Volkswagen Tiguan. Оба транспортных средства двигались по Гонсиори в сторону центра. В результате в больницу доставили 50-летнюю водителя авто. Водитель автобуса — 45-летняя женщина — не пострадала.

В момент происшествия дорога была мокрая.

Полиция просит связаться очевидцев по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.

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