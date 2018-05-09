09.05.2018, 13:11

ФОТО: Полиция продолжает поиски 77-летней Антонины


rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция продолжает поиски 77-летней Антонины
PPA

77-летняя Антонина, которая живет в Кейла на ул. Васара, пропала в воскресенье, примерно в 16 часов парке Кейла-Йоа. Полиция продолжает поиски женщины.

"В течение трех дней полицейские и добровольцы проверили поиски на местности и внимательно проверили территорию от районе Кейла-Йоа от реки до моря, также были осмотрели оба берега реки. Мы общались с местными жителями и сотрудниками местных магазинов, чтобы выяснить, куда могла направиться Антонина. Мы опросили водителей автобусов и просмотрели записи видеокамер, но местонахождение женщины до сих пор неизвестно. Этот район проверяют сейчас полицейские патрули", — говорит старший комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Ало Валдло.

Женщина могла "голосовать" на дороге и выехать из района Кейла-Йоа. Поэтому полиция по-прежнему просит всех, кто видел пожилую женщину, изображенную на фото, позвонить по номеру 112.

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Женщина говорит по-русски и по-украински, она живет в Эстонии около года. У нее проблемы с памятью и поэтому ей может быть сложно понять, где она находится.

Сообщений о том, что Антонина могла бы попасть в больницу, не поступало. Мобильного телефона у женщины при себе не было.

Рост Антонины 150-160 см, она полного телосложения. На ней темная стеганая куртка, серые брюки, черные сапоги. На голове или вокруг шеи может быть повязан зеленый платок. У нее короткие каштановые волосы и серо-голубые глаза.

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