ФОТО: Полиция продолжает поиски 77-летней Антонины

77-летняя Антонина, которая живет в Кейла на ул. Васара, пропала в воскресенье, примерно в 16 часов парке Кейла-Йоа. Полиция продолжает поиски женщины.

"В течение трех дней полицейские и добровольцы проверили поиски на местности и внимательно проверили территорию от районе Кейла-Йоа от реки до моря, также были осмотрели оба берега реки. Мы общались с местными жителями и сотрудниками местных магазинов, чтобы выяснить, куда могла направиться Антонина. Мы опросили водителей автобусов и просмотрели записи видеокамер, но местонахождение женщины до сих пор неизвестно. Этот район проверяют сейчас полицейские патрули", — говорит старший комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Ало Валдло.

Женщина могла "голосовать" на дороге и выехать из района Кейла-Йоа. Поэтому полиция по-прежнему просит всех, кто видел пожилую женщину, изображенную на фото, позвонить по номеру 112.

Женщина говорит по-русски и по-украински, она живет в Эстонии около года. У нее проблемы с памятью и поэтому ей может быть сложно понять, где она находится.

Сообщений о том, что Антонина могла бы попасть в больницу, не поступало. Мобильного телефона у женщины при себе не было.