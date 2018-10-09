ФОТО: Полиция перекрыла улицу Веэренни из-за подозрительной сумки
Вчера вечером в центре Таллинна из-за подозрительной сумки на тротуаре была перекрыта улица Веэренни со стороны Лийвалайа.
Вчера вечером в центре Таллинна из-за подозрительной сумки на тротуаре была перекрыта улица Веэренни со стороны Лийвалайа.
Вызов в полицию поступил в 21:08. Прибывшие на место полицейские проверили сумку и выяснили, что ничего опасного в ней не содержится. В сумке были лишь кассеты и картофель.
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