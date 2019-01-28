28.01.2019, 19:39

ФОТО: Полиция нашла разыскиваемого 8-летнего мальчика, с ним все в порядке


rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция нашла разыскиваемого 8-летнего мальчика, с ним все в порядке
PPA

Сегодня около 18 часов обеспокоенные родители сообщили о пропаже 8-летнего Лаури. Мальчик возвращался из школы в Пельгулинна, однако до дома не дошел.

У мальчика не было с собой телефона. В 19:52 полиция сообщила, что мальчик найден и с ним все в порядке.

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