28.01.2019, 19:39
ФОТО: Полиция нашла разыскиваемого 8-летнего мальчика, с ним все в порядке
Сегодня около 18 часов обеспокоенные родители сообщили о пропаже 8-летнего Лаури. Мальчик возвращался из школы в Пельгулинна, однако до дома не дошел.
Сегодня около 18 часов обеспокоенные родители сообщили о пропаже 8-летнего Лаури. Мальчик возвращался из школы в Пельгулинна, однако до дома не дошел.
У мальчика не было с собой телефона. В 19:52 полиция сообщила, что мальчик найден и с ним все в порядке.
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