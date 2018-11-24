ФОТО: Полиция нашла пропавшую в Элва 14-летнюю девушку

14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва, нашлась. С ней все в порядке.
TOP НОВОСТИ
На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан
25.11.2018
Этнографический музей или открытый мир? Что нужно знать о скандальном миграционном пакте ООН
24.11.2018
В начале декабря в Марокко должен быть подписан Глобальный договор о миграции — первое международное соглашение, отражающее все аспекты международной миграции. Документ уже приобрел скандальную известность — ряд государств категорически отказались его подписывать. В Эстонии из-за текста договора случился правительственный кризис, а в Латвии дискуссии идут в закрытом режиме.
Неутешительный прогноз: цены на электроэнергию в странах Балтии будут стремительно расти до 2025 года
24.11.2018
Цены на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие годы будут расти довольно быстро, но после 2025 года они стабилизируются и начнут снижаться в связи с тем, что страны станут импортировать меньше электроэнергии, говорит аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза (ЕС) Вия Пакалкайте.
Постоянно с интересом читаю вашу газету, вы поднимаете важные проблемы и рассказываете о происшествиях в Эстонии. В этой связи меня очень удивляют люди, которые живут в домах с газом и до сих пор халатно относятся к своей безопасности. Сколько пишут об этом, сколько говорят везде, но люди все умирают и умирают, пишет "МК-Эстония".
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Tähtaeg: 05.12.2018
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Tähtaeg: 04.12.2018