ФОТО: Полиция нашла пропавшую в Элва 14-летнюю девушку

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Foto: Kenno Soo

14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва, нашлась. С ней все в порядке.