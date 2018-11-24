24.11.2018, 21:55

ФОТО: Полиция нашла пропавшую в Элва 14-летнюю девушку

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rus.delfi.ee
EST 169
ФОТО: Полиция нашла пропавшую в Элва 14-летнюю девушку
Foto: Kenno Soo

14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва, нашлась. С ней все в порядке.

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