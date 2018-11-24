ФОТО: Полиция нашла пропавшую в Элва 14-летнюю девушку

14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва, нашлась. С ней все в порядке.
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ВИДЕО И ФОТО: В Таллинне спасли восемь брошенных в железных клетках собак. Рядом была странная записка на английском
25.11.2018
Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована
25.11.2018
Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе Нарва—Таллинн у самого выезда из Нарвы пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована, рассказывает "Виру Проспект".
На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан
25.11.2018
Этнографический музей или открытый мир? Что нужно знать о скандальном миграционном пакте ООН
24.11.2018
В начале декабря в Марокко должен быть подписан Глобальный договор о миграции — первое международное соглашение, отражающее все аспекты международной миграции. Документ уже приобрел скандальную известность — ряд государств категорически отказались его подписывать. В Эстонии из-за текста договора случился правительственный кризис, а в Латвии дискуссии идут в закрытом режиме.
Неутешительный прогноз: цены на электроэнергию в странах Балтии будут стремительно расти до 2025 года
24.11.2018
Цены на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие годы будут расти довольно быстро, но после 2025 года они стабилизируются и начнут снижаться в связи с тем, что страны станут импортировать меньше электроэнергии, говорит аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза (ЕС) Вия Пакалкайте.
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Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
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Kliima- ja energiaprogrammi juht
STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI ...
Tähtaeg: 27.11.2018
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Forwarderi operaator / võsagiljotiini operaator
MARREK PUIT OÜ
Tähtaeg: 04.12.2018