ФОТО: Полиция нашла машину водителя, сбившего насмерть женщину в Мустамяэ

Полиция нашла в Мустамяэ между домов автомобиль BMW в аварийном состоянии, который, скорее всего,принадлежал аодителя, сбившему насмерть 60-летнюю женщину и ее собаку.

Полицейские проверили район, в котором произошло ДТП, и парковки у квартирных домов и обнаружили у одного из домов по Вильде теэ поврежденный автомобиль BMW, которым пользуется 19-летний молодой человек. У него есть первичные права на управление транспортным средством.

Есть основание полагать, что этот молодой человек был в субботу за рулем автомобиля и участвовал в ДТП. Он доставлен для дачи показаний в отделение полиции.

Politsei fotod Sütiste tee õnnetuseautost Foto: Politsei

Politsei fotod Sütiste tee õnnetuseautost Foto: Politsei

По первоначальным данным, в субботу в 22:20 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета — как сообщалось на тот момент — наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП.

Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.