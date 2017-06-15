ФОТО: Полиция ищет жертв подозреваемой в мошенничестве женщины

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали женщину, которую подозревают в выманивании денег у пожилых людей. У полиции есть основания полагать, что жертв может быть больше.

1 июня сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 38-летнюю Элоис-Кэтрин Х. (Elois-Catherine H.), ранее использовавшую имя Лийс Х., которую подозревают в незаконном использовании идентичности других лиц.

По собранной на данный момент информации, женщина выманивала у пожилых людей, используя их состояние здоровья, банковские карты и снимала с их счетов большие суммы наличных денег. В это же время женщина использовала ложный идентитет и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших. Жертвам был причинен ущерб по меньшей мере на сумму в 50 000 евро.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сказал, что задержанная женщина наказывалась и ранее за подобные деяния.

"Следователям известно, что женщина ищет пожилых жертв якобы с целью заботиться о них, но на самом деле, злоупотребляя доверчивостью пожилых людей, она в течение долгого времени выманивает у пенсионеров деньги и недвижимость. Зачастую в силу возраста или состояния здоровья жертвы не могут полностью осознавать происходящее и подозреваемая использует это для получения материальной выгоды", — рассказал Оясоо о схеме мошенничества.

По данному случаю было начато уголовное делопроизводство на основании статьи о незаконном использовании идентичности другого лица и компьютерном мошенничестве. Ведением уголовного делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура. Женщина была взята под стражу по решению суда.

У полиции есть основания полагать, что жертв этой женщины может быть больше. Поэтому просим всех, кто узнает изображенную на фотографии женщину, а также близких тех людей, которые могли стать жертвой подобной схемы мошенничества, обратиться в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 612 4375 или по короткому номеру 112.