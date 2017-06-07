ФОТО: Полиция ищет жертв двух мужчин, пристававших к детям

На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении сексуальных преступлений в отношении детей. У полицейских есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.

30 мая в Ласнамяэ был задержан 48-летний мужчина, который подозревается в совершении сексуального преступления в отношении ребенка младшего школьного возраста. Согласно подозрению, мужчина предложил мальчику сладости, заманил пострадавшего на пустырь, удерживал его силой и трогал интимные части тела ребенка.

3 июня в Виймси был задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девочки школьного возраста. Согласно подозрению, мужчина подошел к девочке в общественном месте и трогал ее ненадлежащим образом. У полиции есть основания полагать, что этот мужчина мог беспокоить и других девочек.

Оба мужчины наказывались ранее в судебном порядке за совершение подобных преступлений. Суд принял решение о взятии мужчин под стражу по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры.

По словам руководителя группы по расследованию сексуальных преступлений и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, случаи, когда преступники, злоупотребляя доверчивостью детей, приближаются к ним и совершают преступления в общественном месте, крайне редки, но вызывают крайнюю обеспокоенность.

"Большая часть сексуальных преступлений совершается в интернете или дома. Но такие случаи, как этот, подтверждают еще раз, что опасность может подстерегать детей и на улице. Еще раз хочу подчеркнуть важность того, чтобы родители объяснили своим детям, как распознать опасную ситуацию и как себя вести в случае опасности", — сказал Реймо Райвет. „Еще раз надо вспомнить правила, что никогда нельзя идти куда-то вместе с незнакомцами, нельзя принимать подарки, а в случае, если незнакомый человек приближается и ищет контакта, надо сразу позвать на помощь и обязательно рассказать об этом родителям".

По словам Райвета, учитывая регистр наказаний мужчин и их поведение, есть основания полагать, что они пытались совершать подобные преступления и ранее, и жертв может быть больше.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на фото мужчин, имеет важную информацию либо стал свидетелем других преступлений подобного образа, связаться с сотрудниками группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры по номеру 53 01 99 38.