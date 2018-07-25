ФОТО: Полиция ищет заключенного открытой тюрьмы, подавшегося в бега

24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.

26-летний Виктор Абрам худощавого телосложения, ростом около 183 см, у него узкое лицо и карие глаза. Особая примета Абрама — две татуировки: на правой руке трибальное изображение и на спине изображение трех сплетенных друг с другом треугольников. На левой щеке 2-сантиментровый шрам. Абрам общается как на русском, так и на эстонском языке.

Уходя из тюрьмы, Абрам был одет в неоново-желтую футболку, бело-синие пестрые шорты, на ногах темные шлепанцы, на спине темный рюкзак и в руках пакет белого цвета. В последний раз его видели в красной кепке, черной рубашке с короткими рукавами с белыми напоминающими перья изображениями на плечах, серовато-белых коротких летних брюках, черных носках и неоново-желтой спортивной обуви. Он нес с собой черно-темно-синюю большую спортивную сумку Reebok.

Виктор Абрам неоднократно был наказан за различные преступления против личности и против имущества.