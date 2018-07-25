25.07.2018, 11:21

ФОТО: Полиция ищет заключенного открытой тюрьмы, подавшегося в бега

 (24)
rus.delfi.ee
EST 35
ФОТО: Полиция ищет заключенного открытой тюрьмы, подавшегося в бега
Justiitsministeerium

24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.

26-летний Виктор Абрам худощавого телосложения, ростом около 183 см, у него узкое лицо и карие глаза. Особая примета Абрама — две татуировки: на правой руке трибальное изображение и на спине изображение трех сплетенных друг с другом треугольников. На левой щеке 2-сантиментровый шрам. Абрам общается как на русском, так и на эстонском языке.

Уходя из тюрьмы, Абрам был одет в неоново-желтую футболку, бело-синие пестрые шорты, на ногах темные шлепанцы, на спине темный рюкзак и в руках пакет белого цвета. В последний раз его видели в красной кепке, черной рубашке с короткими рукавами с белыми напоминающими перья изображениями на плечах, серовато-белых коротких летних брюках, черных носках и неоново-желтой спортивной обуви. Он нес с собой черно-темно-синюю большую спортивную сумку Reebok.

Виктор Абрам неоднократно был наказан за различные преступления против личности и против имущества.

Вируская тюрьма начала уголовное производство по делу по статье, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания заключенным, которому разрешено покидать учреждение заключения. В случае признания виновным он может быть наказан тюремным заключением сроком до одного года.

Всех, кому известно местонахождения этого человека, просят незамедлительно оповестить об этом полицию по номеру 112 или тюремную службу по номеру 53024893.

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