ФОТО: Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в разбое мужчины

Следователи группы по борьбе с ограблениями криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 29 января мужчину, подозреваемого в разбое. Согласно подозрению, мужчина последовал ночью в центре Таллинна за женщиной и силой проник вслед за ней в подъезд дома. В подъезде он напал на нее, ударил, стал душить и забрал сумку, в которой были мобильный телефон и кошелек пострадавшей. Женщина обратилась в больницу, где у пострадавшей были обнаружены разные повреждения, но после оказания первой помощь женщину направили на домашнее лечение.

По ходатайству прокуратуры мужчина взят под стражу.

Как сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес, у полицейских есть основание полагать, что этот мужчина совершал и другие подобные преступления.

"Мы уверены, что пострадавших может быть больше. Поэтому просим всех, кто узнал этого мужчину и стал его жертвой, связаться с нами по номеру 521 2627 или написать на э-почту pohja.isikuvihje@politsei.ee”, — сказал Варес.