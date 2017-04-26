ФОТО: Полиция ищет ушедшую из дома 14-летнюю девочку

Полиция просит помощи в поиске несовершеннолетней девочки, которая должна была вернуться из Тарту домой в Сауэ, но не вернулась.

Девочка уехала из своего дома в Сауэ, Харьюмаа, в гости к своему другу 14 апреля и должна была вернуться 23 апреля. Последний раз мать общалась с ней вечером 24 апреля по телефону и между ними произошла ссора. После этого девочка выключила телефон, также выключен телефон юноши, с которым девочка может проводить время.

Старший комиссар Тартуского отделения полиции Харрас Тийслер сказал, что сейчас самое главное — выяснить, что девочка не находится в опасности. "Полиция занимается проверкой нескольких мест и адресов, где девочка и ее друг могут находиться", — сказал Тийслер.

На девочке может быть пестрая черно-белая куртка, черная шапка, черные тенниски и брюки красно-черной расцветки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении этой девочки, просим позвонить по номеру 112.