ФОТО: Полиция ищет ушедшего из дома призрения 33-летнего Меэлиса

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 33-летнего Меэлиса, который вчера днем ушел из дома призрения Каркси в Вильяндимаа.

Как правило, мужчина тихий и не ищет контакта с чужими. Он может передвигаться как пешком, так и автостопом, и с большей вероятностью его пунктом назначения может быть волость Тори в Пярнумаа, где он прежде жил. Однако пока мужчина туда не добрался, поиски вдоль шоссе и в окрестностях дома призрения также ничего не дали. Поскольку мужчине ежедневно нужны лекарства, без них его здоровье может оказаться под угрозой.

Мужчина и раньше уходил в неизвестном направлении, ничего не сказав работникам дома призрения, но тогда им удавалось быстро найти его поблизости и в безопасности доставить обратно.

Рост Меэлиса — примерно 180 см, он худощавого телосложения, у него темные волосы. Уходя из дома призрения, он был одет в синюю кофту с длинными рукавами и синие джинсы, на ногах голубая спортивная обувь.

Если кто-то видел соответствующего описанию мужчину после 31 июля или владеет другой информацией о его возможном местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.