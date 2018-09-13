ФОТО: Полиция ищет ушедшего из больницы в Тарту 18-летнего Марко

Марко ушел из больницы сегодня около 15 часов, и его местонахождение и направление движения до сих пор неизвестны. Сейчас полицейские ищут молодого человека в городе Тарту и его окрестностях, но поиски, а также поступившие сообщения пока не дали результата.

Он одет в черную спортивную кофту и темно-синие короткие штаны и передвигается босиком. Движение молодого человека затруднено, у него нет с собой ни документов, ни мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто заметит соответствующего описанию и изображению молодого человека, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.