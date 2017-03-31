ФОТО: Полиция ищет свидетелей двух аварий в Тарту

На этой неделе в Тарту произошло два случая повреждения припаркованного автомобиля, полиция ищет свидетелей.

Так, 30 марта ближе к вечеру владелец обнаружил, что кто-то в течение дня врезался в его припаркованный возле дома номер 140 на улице Аардла автомобиль Toyota Avensis и повредил его.

Tartus on otsa sõidetud Opel Astrale Foto: Lõuna prefektuur

Второй эпизод произошел в период с 27 по 28 марта, когда кто-то повредил припаркованный между Мыйзавахе, 34 и зданием детского сада ”Mõmmik” Opel Astra.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно случившегося, сообщить об этом по телефонам 730 8814, 612 3000 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.