ФОТО: Полиция ищет свидетелей ДТП в Тарту

Полиция просит помощи у очевидцев ДТП в Тарту на улице Яама.
12 февраля в полицию сообщили, что в городе Тарту у дома по адресу Яама, 191, в ночь на субботу врезались в припаркованный на обочине темно-синий автомобиль Ford Mondeo.
У машины поврежден задний бампер. Виновник ущерба скрылся с места происшествия.
Всех, у кого есть разъяснительная информация об описанной аварии или кто может дать информацию о неустановленной стороне, просят сообщить об этом по телефону аварийной полиции 730 8814, по инфотелефону 612 3000 или по электронному адресу louna.ate@list.politsei.ee.
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