26.09.2018, 16:45

ФОТО: Полиция ищет сбежавшую из дома 14-летнюю Лизауру

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rus.delfi.ee
EST 14
ФОТО: Полиция ищет сбежавшую из дома 14-летнюю Лизауру
Foto: Politsei

Полиция ищет 14-летнюю Лизауру, которая неделю назад ушла из своего дома в Хаапсалу и не вернулась. Девочка может находиться в Таллинне или Хаапсалу.

Приметы девочки: рост 160 см, длинные темные волосы. На ней были надеты черная куртка Helly Hansen, темные джинсы и черная спортивная обувь, при себе у нее был маленький черный портфель.

Девочка и раньше сбегала из дома, никому не сообщав. Согласно данным полиции, девочка может находиться в Таллинне или Хаапсалу.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними по номеру 112.

Tallinn Hockey weekend
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