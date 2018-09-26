ФОТО: Полиция ищет сбежавшую из дома 14-летнюю Лизауру

Приметы девочки: рост 160 см, длинные темные волосы. На ней были надеты черная куртка Helly Hansen, темные джинсы и черная спортивная обувь, при себе у нее был маленький черный портфель.

Девочка и раньше сбегала из дома, никому не сообщав. Согласно данным полиции, девочка может находиться в Таллинне или Хаапсалу.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними по номеру 112.