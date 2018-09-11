ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика

Рейн может находится в Таллинне, с большой вероятностью где-то в центре города. Несмотря на то, что он родом из волости Йыхви в Ида-Вирумаа, у полиции нет оснований полагать, что он мог направиться туда.

Полиция также общалась с родными и друзьями подростка, с которыми он говорил по телефону в последние дни, но он никому из их не сообщил, где находится.

Приметы Рейна: рост около 175 см и темные волосы, зачесанные на бок или в косичке. На нем были надеты светлая футболка, темные джинсы и тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Рейна или располагает информацией о его местонахождении, связаться по номеру 112 или +372 5347 2549 или же написать на aili.tambi@politsei.ee.