11.09.2018, 14:25

ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика
Foto: Ida prefektuur

Полиция пытается выявить местоположение 16-летнего Рейна, который 7 сентября сбежал из находящегося в Таллинне медицинского учреждения. Последний раз его видели в конце прошлой недели.

Рейн может находится в Таллинне, с большой вероятностью где-то в центре города. Несмотря на то, что он родом из волости Йыхви в Ида-Вирумаа, у полиции нет оснований полагать, что он мог направиться туда.

Полиция также общалась с родными и друзьями подростка, с которыми он говорил по телефону в последние дни, но он никому из их не сообщил, где находится.

Приметы Рейна: рост около 175 см и темные волосы, зачесанные на бок или в косичке. На нем были надеты светлая футболка, темные джинсы и тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Рейна или располагает информацией о его местонахождении, связаться по номеру 112 или +372 5347 2549 или же написать на aili.tambi@politsei.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие

11.09.2018
В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания, в результате чего погиб экскаваторщик.
Подробнее

Лиги: образование должно быть исключительно на эстонском — русские школы начинают отставать по результатам

11.09.2018
Парламентская фракция Партии реформ представила Рийгикогу законопроект, в котором предусматривается сделать дошкольное и школьное образование исключительно на государственном языке. На муниципальном уровне данное предложение было представлено в 2017 году.
Подробнее


Лондон объявил об очередном провале ГРУ: агентов, отравивших Скрипалей, сдал российский "крот" из посольства РФ

11.09.2018
Британский таблоид Daily Express опубликовал сенсационную новость, призванную не столько пролить свет на происходящие в Лондоне события с обвинениями в отравлении Скрипалей агентов ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", сколько раскрыть очередную неудачу Главного управления Генштаба ВС РФ.
Подробнее

Поклонскую собираются лишить поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

11.09.2018
В руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении члена этой фракции Натальи Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — ее отказом проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Налоговая не дремлет: вычислить неофициальный доход от сдачи жилья внаем могут и через 7 лет!

11.09.2018
По данным статистики Налогово-таможенного департамента за 2017 год официальный доход рынка съемного жилья увеличился за год на 21%, число декларирующих доход от сдачи внаем выросло на треть. Анализ показал, что рынок съемного жилья в разы больше, чем задекларировано. Средняя стоимость аренды жилья в Эстонии составляет 420 евро в месяц.
Подробнее

Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус

11.09.2018
Нарвский юрист Александр Гамазин обратился к министру внутренних дел ЭР Андресу Анвельту с просьбой дать распоряжение ”о прекращении применяющейся специалистами миграционного бюро PPA антиконституционной практики по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения — как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”. Министр заверяет, что в упоминающемся Гамазиным случае человек лишился гражданства по законной причине, но юрист категорически с этим не согласен.
Подробнее

ВИДЕО │ Полиция ищет мужчин, подозреваемых в разбое в Ласнамяэ: один напал на пенсионерку, другой на девушку из-за спины

11.09.2018
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи общественности для установления личности изображенных на видео мужчин. Мужчин подозревают в совершении разбойных нападений в марте и июне этого года. Случаи между собой не связаны.
Подробнее

Читатель — о минимальной зарплате: даже в Ласнамяэ никак не выжить на 500 евро в месяц — поэтому мне пришлось уехать

11.09.2018
Прочитавшая статью о росте числа получателей минимальной зарплаты в Таллинне читательница написала Delfi Naistekas, что в столице, даже зарабатывая чуть больше 500 евро, чувствуешь себя как церковная мышь и не можешь даже снять квартиру.
Подробнее

ФОТО: Полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения 16-летнего мальчика

11.09.2018
Полиция пытается выявить местоположение 16-летнего Рейна, который 7 сентября сбежал из находящегося в Таллинне медицинского учреждения. Последний раз его видели в конце прошлой недели.
Подробнее