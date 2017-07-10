ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Ляэне-Вирумаа 17-летнюю Яану

По словам близких, девушка ушла из своего дома в Вяйке-Маарья 26 июня. Из-за отсутствия мобильного телефона с Яаной не удалось связаться.

Полиция получила заявление о пропаже 4 июля, и начиная с этого момента проверяла различные адреса, где девушка находилась ранее. Также были опрошены некоторые друзья и знакомые, к сожалению, безрезультатно. Позиционировать местонахождение девушки невозможно.

Рост девушки — 169 сантиметров, она спортивного телосложения, и у нее длинные каштановые волосы. Яана может быть одета в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы и серые кеды.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь найти девушку, просят сообщить об этом по телефону молодежной полиции 3372197, по электронной почте riina.kaur@politsei.ee или по короткому номеру 112.