ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Курессааре 46-летнюю Альбину

Рост Альбины — 165 см, она худощавого телосложения, у нее черные волосы до плеч. Она была одета в розовый свитер и джинсы в цветочек, у нее была при себе белая сумка.

Женщина общается как на эстонском, так и на русском языке. Мобильного телефона у нее при себе нет.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение сейчас, позвонить по номеру 112.